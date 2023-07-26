Данилов допустил уступки в «зерновой сделке» со стороны Запада

Анатолий Лапин .  
26.07.2023 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Зерно, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад может пойти на уступки России в ее требованиях по «зерновой сделке».

Об этом в эфире телеканала 24 сказал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может пойти на уступки России в ее требованиях по «зерновой сделке». Об этом...

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Данилов назвал такое положение дел очень опасным явлением, которое подает плохой пример.

«Если будет идти речь о каких-то уступках Российской Федерации, то имейте в виду, что это очень и очень опасная вещь. Они на сегодняшний день маркируют «вагнерами», которые находятся в Белоруссии, маркируют другими вещами, заставляя мир работать по желанию этих нелюдей.

Очень-очень опасная ситуация, нам очень внимательно нужно смотреть, чтобы эта грань не была перейдена, потому что если так будет происходить, то каждая страна будет иметь право применять силу для решения тех или иных международных вопросов. Тогда о каком мире мы с вами будем говорить», – обделался Данилов.

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