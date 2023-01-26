Данилов грозит прорвать ПВО Москвы западным оружием

Украина будет наносить удары по российской столице и другим российским территориям, используя то оружие, которое ей поставляет Запад.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов пообещал продолжать информационные диверсии по типу вчерашней, когда в ряде приграничных регионов РФ по ТВ показали обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Пусть привыкают слышать родной украинский язык. Что касается временно оккупированных территорий – это будет постоянно, что касается территорий, где украинский звучал в свое время – это и Белгородская область, и Курская область, и много других территорий – пусть привыкают, что они его будут слышать, и будут слышать постоянно», – сказал чиновник.

«Мы четко понимаем, что будем этим заниматься, и не только им тут, на нашей территории, что-то через своих агентов влияния нам рассказывать. Мы понимаем, что делаем, и, поверьте, язык наш родной будет звучать там все чаще и чаще…

Не только в Москве – на сегодняшний день все объекты, где находится или может находиться Путин, полностью оборудованы противовоздушной обороной. Я не знаю, сколько они там задействовали этого хлама металлического, но, поверьте, это не поможет – та помощь, которую предоставляют нам наши партнеры, будет проходить эту оборону, которую строит Российская Федерация, и угроз для них будет больше и больше», – заявил Данилов.