Данилов грозит Западу «взрывом мира» за остановку помощи

15.11.2022  12:53 (Мск), 
Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украина воюет за интересы Запада, поэтому он не может остановить ее снабжение.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина воюет за интересы Запада, поэтому он не может остановить ее снабжение. Об этом...

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«Если нам остановят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться. Тогда разговора о демократии, о свободном мире, о том, что мы на сегодняшний день защищаем Европу от этого нашествия. Куда они должны деться?», – сказал чиновник.

«Это довольно опасная вещь – прекратить нам помощь. Еще раз акцентирую, что нужно понимать, что они помогают не только нам, они помогают себе», – заявил Данилов.

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