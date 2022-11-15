Данилов грозит Западу «взрывом мира» за остановку помощи

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Новости Украины

Украина воюет за интересы Запада, поэтому он не может остановить ее снабжение.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам остановят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться. Тогда разговора о демократии, о свободном мире, о том, что мы на сегодняшний день защищаем Европу от этого нашествия. Куда они должны деться?», – сказал чиновник.

«Это довольно опасная вещь – прекратить нам помощь. Еще раз акцентирую, что нужно понимать, что они помогают не только нам, они помогают себе», – заявил Данилов.