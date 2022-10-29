Данилов: ГУР Украины ищет слабые места и пытается дотянуться до Ирана в других регионах

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Новости Украины

Киеву следует давить на болевые точки Ирана в ответ на поставки в Россию военных дронов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна»

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Заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Отвечая на вопрос, зачем Иран оказал поддержку России, он сказал, что в этой стране уверены: на территории Украины Москва воюет с США.

«А им любая война со Штатами выгодна и выгодна победа Москвы. Ибо антиамериканизм является одной из основ государственной идеологии Ирана. А Киев – партнер Вашингтона, оказывающий нам военную помощь», – отметил эксперт.

У него поинтересовались, стоит ли Киеву разрывать дипломатические отношения с Тегераном.

«Думаю, пока не следует разрывать. Надеюсь, что Главное управление разведки уже ищет слабые места Ирана в тех регионах, до которых мы можем дотянуться. Нам нужно усиливать сотрудничество в сфере безопасности с Азербайджаном на фоне угроз, которые Иран создает для Баку. Украине следует искать и давить на болевые точки иранцев в Европе. Методы здесь уже выбирать не приходится. Идет время несколько иной дипломатии», – резюмировал Данилов.