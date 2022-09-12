Данилов: Харьковщину ждут тотальная зачистка и жесткая украинизация

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Новости Украины

Территории Харьковщины, куда заходят ВСУ после отступления русских будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местных.

Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Чтобы каждый знал, что если мы, теоретически, заходим на те территории, то: концепт украинского языка (нравится, не нравится), образование (нравится, не нравится), декоммунизация с теми памятниками (нравится, не нравится). Есть ли чёткое видение, что всё-таки государство должно озвучить это наперёд стратегию деоккупации, чтобы ни у кого позже не возникало волнений, что, ой, пришли, нас насильно принуждают. И дальше будет игнор и саботаж всего украинского, и снова всё на круги своя по десятому кругу?» – спросил пропагандист.

«Не нужно у них спрашивать, что они хотят, какие у них прихоти. Нам нужно четко им объяснить, что друзья, у нас есть Конституция, наши законы, которые вы должны исполнять. Я не могу приехать в другую страну и сказать, что я хочу жить по собственным законам. Вопрос языка нужно вообще перестать об этом говорить, потому что нужно все исполнять всем без исключения. Как только появляются какие-то дискуссии, они вообще абсолютно неуместные, потому что у нас есть закон, выполняйте пожалуйста законы, нужно все это заканчивать. Названия исключительно, общение исключительно, обучение исключительно – касательно государственного языка. Если у вас есть желание учиться дополнительно на каких-то других языках, румынских, польских, ивритах, пожалуйста, но не за счет нашего государства, за свой счет можете повысить свое образование», – радовал Дроздова секретарь СНБО.

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Дроздов предложил, чтобы Киев разработал и озвучил «и для тылового общества, и для того, которого будет касаться деколонизация, стратегию деоккупации».