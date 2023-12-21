Данилов хочет возобновить авиаперелеты, чтобы иностранцам легче было добраться на Украину

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Украина возобновит авиасообщение в стране как только найдет желающих отправлять туда свои самолеты и страховать такие перевозки.

Об этом в эфире «Единого марафона» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов также подчеркнул, что хочет, как в Израиле – чтобы аэропорты работали, несмотря на угрозу ракетных ударов.

«Это очень важный для нас вопрос, потому что сегодня, когда речь идет о приезде в нашу страну представителей тех или иных стран (будь то по вопросам бизнеса или по вопросам других вещей), это очень-очень важный компонент. Сегодня рассматриваются несколько предложений, несколько вопросов, но тут есть, условно говоря, четыре ключевых компонента, которые мы должны решить. Прежде всего, это защита непосредственно тех аэропортов, в которых будет решено начать пользоваться этими самолетами. Вторая вещь – надо понимать, что должна быть готова инфраструктура, она должна быть сертифицирована и готова к тому, чтобы начать эти полеты. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, как мы отработали вопрос, что касается страхования зернового коридора совместно с нашими британскими партнерами, так же должен быть этот вопрос закрыт, потому что без страховок никто такой вопрос во время военного положения делать не будет», – скзаал чиновник.

«Ну и, конечно, компания, которая возьмется осуществлять эти перелеты – это тоже вопрос. Я думаю, что совместными усилиями мы все эти вопросы закроем и рано или поздно сможем передвигаться по нашему небу. Я хочу напомнить, что в Тель-Авиве летают самолеты, несмотря на то, что там почти постоянно есть угроза обстрелов», – заявил Данилов.