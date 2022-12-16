Данилов хвалится: Зеленский отверг все компромиссы и довёл до кровавой мясорубки

Во время саммита так называемой «нормандской четверки» в декабре 2019-го года, который состоялся в Париже, президента Украины Владимира Зеленского побуждали подписать договоренности, которые были достигнуты между странами Запада и Россией без него.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов подчеркнул, что Зеленский отказался подписывать «подковерные договоренности».

«Есть проблема, которая существует в некоторых странах – так называемая проблема подковерной демократии. Так я вам могу сказать, с учетом крепости нашего общества, мы эту подковерную демократию сломали и живем уже в новых реалиях. Если кто-то считает, что где-то он под ковром с кем-то будет договариваться, а потом будет это доводиться к нашему сведению как выполненный факт, как это уже было неоднократно в нашей современной жизни, то так не будет, такие вещи закончились. Их Владимир Александрович Зеленский закончил, я хочу напомнить, в декабре 19-го года, находясь в Париже, когда они хотели подковерные договоренности, которые были до этого, подсунуть на подпись. Он сказал: «Нет, публично садимся и разговариваем». И наша публичная позиция является залогом нашей победы», – заявил Данилов.

Напомним, что речь идет о первой личной встрече с Владимиром Путиным, а также президентами Франции и Германии в Париже в 2019 году, по итогам которой Зеленский устроил демарш – отказался от выполнения Минских соглашений, заявив, что в той последовательности, на которой настаивает российская сторона, они для Киева неприемлемы.

Последствия отказа Зеленского «от подковерной демократии» Украина имеет возможность ощущать ежедневно – без света, тепла и с гибелью тысяч людей.