Данилов на голубом глазу: «Никакого принуждения. У нас очереди в военкоматы»

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На Украине действует всеобщая мобилизация уже почти год, при этом никаких насильственных действий по задержанию призывников якобы нет.

Об этом эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

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«Было решение о всеобщей национальной мобилизации с учетом введения военного положения на территории нашей страны, введение плана обороны страны. Это произошло 24 февраля прошлого уже года. Верховная рада это утвердила, и у нас мобилизация не прекращалась ни на день», – сказал чиновник.

По его утверждению, мобилизация идет «спокойно, выверено», а необходимые ВСУ люди набираются «в достаточном количестве».

«Я могу сказать, что возле военкомата стоят очереди. Там, где наша институция, рядом с нами находятся военкоматы – с утра, с семи – восьми, там люди стоят в очереди и спокойно, выверено, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводятся определенные процедуры, ничего тут такого нет. В последнее время Российская Федерация через мессенджеры запускает контент, который не имеет никакого отношения к ситуации», – заявил Данилов.