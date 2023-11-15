Данилов намекнул на возможность мирных консультаций

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Украина не может вести переговоры о мире именно с президентом России Владимиром Путиным, а все остальные форматы возможны

Об этом в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем нормативно-правовом поле есть только два документа, которые регламентируют вопрос переговоров. Первый – это ситуация была, связанная с указом президента, когда была создана переговорная группа в составе 10 человек, которая ни разу не приступила к исполнению своих обязанностей. Потому что после этого появилось решение Совета нацбезопасности и обороны, которым черным по белому прописано – никаких переговоров с Путиным вести наша страна не будет. Там все зафиксировано», – сказал чиновник.

«Для того, чтобы принять обратное решение, нужно иметь две трети Совета нацбезопасности и обороны, которые должны проголосовать за то, что мы должны выйти в переговоры именно с Путиным. Будут ли какие-то консультации, будут ли какие-то встречи – это совсем другая вещь, это не является переговорами», – заявил Данилов.