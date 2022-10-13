Данилов напрогнозировал стычки между армиями «пана Кадырова и пана Пригожина»

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Новости Украины

На данный момент на территории РФ фактически формируется четыре армии, где в скором времени якобы начнутся разногласия между ними.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По всей видимости, глава украинского Совбеза ориентируется на восьмилетний украинский опыт постоянных конфликтов между ВСУ и нацбатами, зачастую переходивших в серьёзные перестрелки с убитыми и ранеными.

«В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляются, как минимум, четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как они будут между собой принимать участие в тех или иных вещах, пока сложно сказать. Но я могу сказать, что у пана Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, которая не находится в подчинении армии, условно, Шойгу. У пана Пригожина, если можно так этих панов называть, есть своя собственная армия. У Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно у Шойгу», – болтал он.

«Все эти четыре армии рано или поздно между собой начнут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал, что вопрос, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории РФ, только вопрос времени», – трепался Данилов.