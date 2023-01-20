Данилов: Нас принуждают к разделу Украины

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Украину принуждают к заключению мира и разделу по примеру Кореи, но она на это не согласна и готовится воевать дальше.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все понимаем, что война не закончилась. Она может закончиться только тогда, когда мы выйдем на границы 91-го года, другие мы не можем признавать, как бы нас кто-то ни принуждал вестись на какие-то переговоры, границы а-ля корейский вариант 38-й параллели 53-го года. Это недопустимо для нашего народа и для нашей нации, которые заплатили очень большую цену за нашу свободу», – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Россия тоже готовится к наступательным действиям и призвал не недооценивать мобилизованных.

«Что касается русских, конечно, они готовятся, идет полная мобилизация, гражданам Российской Федерации мужского пола крайне сложно пересечь границу, они готовятся. Готовятся довольно мощно – ни в коем случае нельзя считать, что это люди, которые не будут воевать, не будут сопротивляться, что у них ничего нет – это абсолютно неверная позиция, этим заниматься нельзя. Им нужно давать отпор, уничтожать и еще раз уничтожать. Мы должны быть готовы… На сегодняшний день должны понимать, что нужно всем готовиться. Слишком рано кто-то считал, что мы получили победу», – заявил Данилов.