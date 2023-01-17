Данилов не увидел беды в потере Соледара

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Потеря территорий для Украины, в частности Соледара, якобы не является катастрофической.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Новости» заявил секретарь Совбеза Украины и оголтелый русофоб Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов посчитал, что вывод войск из того или иного населенного пункта – это данность войны, а не поражение.

«Я хочу сказать, что это война. Нужно понимать, что есть успехи, есть иногда и вещи, где военные считают, что нужно отступить для того, чтобы сохранить личный состав. Никакой трагедии я не вижу от слова совсем», – сказал чиновник.

«Еще раз акцентирую – мы находимся в состоянии войны. Конечно, очень хотелось бы, чтобы мы каждый день имели победы, чтобы мы каждый день давили эту нечисть, которая вторглась на нашу территорию, но, к сожалению, не всегда так бывает. Но, еще раз акцентирую, никаких катастрофических для нас последствий это не несет», – заявил Данилов.