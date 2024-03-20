Данилов нецензурно исковеркал фамилию высокого китайского дипломата

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1146
 
Война, Дзен, Китай, Скандал, Украина


Китайские представители не могут решать, когда Украина будет садиться за стол переговоров с Россией.

Об этом в рамках организованного Банковой «единого марафона» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайские представители не могут решать, когда Украина будет садиться за стол переговоров с Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


При этом Данилов нецензурно исковеркал фамилию спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, который ранее заявил, что переговоры по миру на Украине не могут проходить без участия России.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет, мы не позволим никому без воли нашего народа что-то решать. И все попытки, когда будут нам диктовать какие-то условия… мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, каким должен быть мир, 100% справедливым.

Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – сказал секретарь СНБО.

«Мы свое отдавать никому не собираемся, и не будем. У нас есть Конституция, которая четко определяет наши границы, у нас есть своя страна, мы будем действовать способом, обозначенным нашим законодательством.

Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться, потому что какому-то Хуею, прошу прощения, как там его фамилия, или еще кому-то, что они могут это решать», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть