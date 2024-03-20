Данилов нецензурно исковеркал фамилию высокого китайского дипломата

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Китайские представители не могут решать, когда Украина будет садиться за стол переговоров с Россией.

Об этом в рамках организованного Банковой «единого марафона» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Данилов нецензурно исковеркал фамилию спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, который ранее заявил, что переговоры по миру на Украине не могут проходить без участия России.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет, мы не позволим никому без воли нашего народа что-то решать. И все попытки, когда будут нам диктовать какие-то условия… мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, каким должен быть мир, 100% справедливым. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – сказал секретарь СНБО.

«Мы свое отдавать никому не собираемся, и не будем. У нас есть Конституция, которая четко определяет наши границы, у нас есть своя страна, мы будем действовать способом, обозначенным нашим законодательством. Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться, потому что какому-то Хуею, прошу прощения, как там его фамилия, или еще кому-то, что они могут это решать», – заявил Данилов.