Данилов недоволен отказом мира обвинить Россию в уничтожении дамбы

Анатолий Лапин.  
08.06.2023 09:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 991
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В Киеве негодуют: мировое сообщество не хочет обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Так, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире ТСН возмутился, что некоторые страны хотят получить результаты расследования, а не называют виновной РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве негодуют: мировое сообщество не хочет обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Данилов надеется, что отношение к Украине со стороны международного сообщества не изменится после разрушения плотины.

«На сегодняшний день некоторые страны очень осторожно к этому относятся, имеют желание изучить, хотя я не понимаю, что тут можно изучать. После 24 февраля 2022 года уже все вполне понятно, что именно рашисты пришли на нашу землю, и то, что происходит, какие-то действия, – это благодаря тому, что они вторглись на нашу землю.

Будем думать, что в ближайшее время получим реакцию мирового сообщества на эти события. Я больше, чем уверен, что цивилизованный мир будет, как и есть на сегодняшний день, на нашей стороне и никакой смены позиций по отношению к нашей стране не произойдет», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть