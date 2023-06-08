Данилов недоволен отказом мира обвинить Россию в уничтожении дамбы

В Киеве негодуют: мировое сообщество не хочет обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Так, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире ТСН возмутился, что некоторые страны хотят получить результаты расследования, а не называют виновной РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов надеется, что отношение к Украине со стороны международного сообщества не изменится после разрушения плотины.

«На сегодняшний день некоторые страны очень осторожно к этому относятся, имеют желание изучить, хотя я не понимаю, что тут можно изучать. После 24 февраля 2022 года уже все вполне понятно, что именно рашисты пришли на нашу землю, и то, что происходит, какие-то действия, – это благодаря тому, что они вторглись на нашу землю.

Будем думать, что в ближайшее время получим реакцию мирового сообщества на эти события. Я больше, чем уверен, что цивилизованный мир будет, как и есть на сегодняшний день, на нашей стороне и никакой смены позиций по отношению к нашей стране не произойдет», – заявил Данилов.