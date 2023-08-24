Данилов: Неподконтрольные Украине блогеры опасны. Они расшатывают ситуацию

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Соцсети, Украина


Неподконтрольные Банковой блогеры и авторы тг-каналов несут опасность для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неподконтрольные Банковой блогеры и авторы тг-каналов несут опасность для Украины. Об этом в эфире...

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По мнению Данилова, развал Украины изнутри устраивает руками таких блогеров Россия.

«В последнее время Российская Федерация очень мощно начала медийную кампанию, в том числе в средствах массовой информации, которые не находятся под контролем нашего государства. Имеется в виду мессенджеры, ютубы и так далее – там, где они пытаются расшатать наше общество.

Там они при помощи так называемых блогеров, иногда с теми, кто имел в свое время отношение к нашей стране, некоторые из них до сих пор еще имеют наши паспорта, они пытаются расшатать ситуацию внутри нашей страны. Единственный шанс у страны-агрессора нас победить – это сделать внутреннюю дестабилизацию на территории нашей страны. Они это делают по многим направлениям», – заявил Данилов.

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