Данилов обещает удар по Крымскому мосту британскими ракетами

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Украина ударит по Крымскому мосту переданными ей британскими ракетами Storm Shadow, как только будет уверена в успешности этой акции.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, удар по Крымскому мосту – это «чувствительный и сложный вопрос».

«Куда их применяют наши военные – это наша стратегия, это тактика, которую ведут наши вооруженные силы. Они знают, что делают, знают, когда им делать, как делать и какие объекты должны быть поражены в первую очередь, во вторую, в третью, четвертую, пятую», – сказал секретарь СНБО.

«Свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для нас угрозу, не нужно никуда спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, как сложные, непростые вопросы, к которым нужно будет тщательно готовиться для того, чтобы был стопроцентный результат. Что это будет – решают наши военные», – заявил Данилов.