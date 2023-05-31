Данилов обещает удар по Крымскому мосту британскими ракетами

Анатолий Лапин.  
31.05.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина ударит по Крымскому мосту переданными ей британскими ракетами Storm Shadow, как только будет уверена в успешности этой акции.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ударит по Крымскому мосту переданными ей британскими ракетами Storm Shadow, как только будет...

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По словам Данилова, удар по Крымскому мосту – это «чувствительный и сложный вопрос».

«Куда их применяют наши военные – это наша стратегия, это тактика, которую ведут наши вооруженные силы. Они знают, что делают, знают, когда им делать, как делать и какие объекты должны быть поражены в первую очередь, во вторую, в третью, четвертую, пятую», – сказал секретарь СНБО.

«Свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для нас угрозу, не нужно никуда спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, как сложные, непростые вопросы, к которым нужно будет тщательно готовиться для того, чтобы был стопроцентный результат. Что это будет – решают наши военные», – заявил Данилов.

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