Данилов обиделся: «Рота польских танков – это вам не капля в море»

Заявление президента Польши о передаче Украине роты танков «Леопард» – очень важный шаг для того, чтобы вопрос поставок тяжёлого наступательного вооружения сдвинулся с застывшей ещё летом мёртвой точки.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наших специалистов в вооруженных силах, то если западные партнёры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружений по 6- 8 -10 месяцев, то наши ребята и девчата проходят это за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении, и я более чем уверен в том, что касается танков, которые нам в ближайшее время будут предоставлять, это будет очень и очень быстро», – сказал Данилов.

Ведущая озвучила мнение экспертов о том, что рота танков, которые передаст Польша, это капля в море.

«Речь не о капле, речь о начале. Вы знаете, что до этого времени тяжёлые танки нам не передавали от слова совсем. И главное, чтобы было для нас, для нашего президента, который озабочен этим вопросом с утра до вечера, чтобы было какое-то начало. Это очень и очень важная ситуация, и то, что вчера произошло в городе Льва – заявление президента Польши, это очень важный шаг для того, чтобы этот вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Мы эти танки просили ещё летом, и сейчас только начинается время, когда мы в конце концов начнём их получать», – ответил глава СНБО.