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Новости Украины

Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины якобы является заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который хорошо разбирается в сфере энергетики благодаря своей прежней работе в Росатоме.

Об этом в Twitter сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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“Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в Росатоме хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал”, – утверждает Данилов.

Интересно, что в самой России фигуру Кириенко политические обозреватели и авторы телеграм-каналов относят скорее к компромиссной “партии мира”, а не к “ястребам”. Впрочем, независимо от раскладов во внутрироссийской политической кухне, ясны две вещи. Во-первых, несмотря на публичную воинственность, глубоко в тени продолжаются неформальные контакты между сторонами на предмет прощупыванимя позиций и готовности к уже официальным переговорам.

А, во-вторых, удары по украинской инфраструктуре по прежнему рассматриваются российским руководством не через призму военной необходимости, а в качестве политического аргумента для улучшения своей переговорной позиции и склонения к переговорам Киева.