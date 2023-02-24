ВСУ бьют все дальше вглубь российской территории

Украина уже получила дальнобойные боеприпасы, способные бить на 150, а, возможно, и больше километров.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, недавний обстрел Мариуполя, который находился в относительном тылу, – результат работы такого оружия.

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«Периодически происходит то, что должно происходить – наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш славный город под названием Мариуполь. Это будет происходить не только в Мариуполе, а во всех городах, где они к тому времени будут, пока они оттуда не уйдут, это будет происходить и название не имеет значения.

Это наша территория, наши города и мы будем бить по оккупантам до того времени, пока они оттуда не уйдут. И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет – будь то 100 километров, 150 километров или немножко больше», – заявил Данилов.