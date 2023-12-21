Данилов похвастался запуском совместного с Западом производства оружия

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Украина договорилась с «иностранными партнерами» и фактически организовала совместное производство оружия на территории западных стран.

Об этом в эфире «Единого марафона» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов при этом, умолчал, о каком именно производстве идет речь.

«Уже решены практические кейсы с нашими иностранными партнерами – что касается производства оружия, что касается совместного предприятия. Я не хочу сейчас очень много на эту тему говорить, но поверьте, мы на сегодняшний день уже пользуемся возможностями военно-промышленного комплекса западных стран, совместно с нашими разработчиками, нашими производствами. Уже можно говорить о том, что это практически совместное производство», – заявил Данилов.