Данилов похвастался запуском совместного с Западом производства оружия

Анатолий Лапин.  
21.12.2023 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина договорилась с «иностранными партнерами» и фактически организовала совместное производство оружия на территории западных стран.

Об этом в эфире «Единого марафона» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина договорилась с «иностранными партнерами» и фактически организовала совместное производство оружия на территории западных...

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Данилов при этом, умолчал, о каком именно производстве идет речь.

«Уже решены практические кейсы с нашими иностранными партнерами – что касается производства оружия, что касается совместного предприятия.

Я не хочу сейчас очень много на эту тему говорить, но поверьте, мы на сегодняшний день уже пользуемся возможностями военно-промышленного комплекса западных стран, совместно с нашими разработчиками, нашими производствами. Уже можно говорить о том, что это практически совместное производство», – заявил Данилов.

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