Данилов пообещал не спать и внимательно следить за «позором» других стран

Вадим Москаленко.  
15.03.2024 21:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине будут считать позором признание другими странами результатов президентских выборов в России.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине будут считать позором признание другими странами результатов президентских выборов в России. Об...

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«Это будут сложные два-три месяца. Российская Федерация сейчас закончит свой так называемый избирательный процесс. Страны, разумеется, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире.

Мы будем очень внимательно наблюдать за тем, какие страны будут признавать выборы, какие выборы будут поздравлять Путина с победой на этой якобы гонке. Это будет довольно интересная ситуация», – сказал Данилов.

«Хочу напомнить, когда один из соседей Путина избирался, ни одна страна его не признавала, и не признаёт до сих пор. Вот, сейчас будет интересно посмотреть, какая будет ситуация с этим путинским шабашем», – добавил экс-ветеринар.

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