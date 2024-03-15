Данилов пообещал не спать и внимательно следить за «позором» других стран
На Украине будут считать позором признание другими странами результатов президентских выборов в России.
Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это будут сложные два-три месяца. Российская Федерация сейчас закончит свой так называемый избирательный процесс. Страны, разумеется, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире.
Мы будем очень внимательно наблюдать за тем, какие страны будут признавать выборы, какие выборы будут поздравлять Путина с победой на этой якобы гонке. Это будет довольно интересная ситуация», – сказал Данилов.
«Хочу напомнить, когда один из соседей Путина избирался, ни одна страна его не признавала, и не признаёт до сих пор. Вот, сейчас будет интересно посмотреть, какая будет ситуация с этим путинским шабашем», – добавил экс-ветеринар.
Спасибо!
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