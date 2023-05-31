Данилов попытался натравить чеченцев на русских

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Секретарь СНБО Украины, патологический русофоб Алексей Данилов вступил в заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, что после налета украинских дронов на Москву чеченский лидер опубликовал в своем тг-канале пост и обвинил киевский режим в использовании террористических методов.

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«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине – только террористы», – убежден глава Чечни.

Он подчеркнул, что США вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а в случае с Украиной имеются явные доказательства террористической деятельности.

«Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России. Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие – они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться. Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем – все вооружение потратили на Украину. Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – пообещал Кадыров.

На слова о мести и отреагировал Данилов в своем микроблоге.

«Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это русские убивали и уничтожали чеченцев. Это русские принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были русские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!», – написал Данилов.

Напомним, что на Украине открыто заявляют, что делают ставку на попытку дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, а террористы чеченского происхождения воюют в составе формирований киевского режима.