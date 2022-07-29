Данилов пригрозил убийством организаторам референдумов и анонсировал удары по Крыму

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Новости Украины

Украина не отказалась от планов ударить по Крымскому мосту и другим объектам российской инфраструктуры.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов перенаправил этот вопрос военным, которые могут принять соответствующее решение.

«В случае необходимости, этот вопрос принимают военные… Что касается Крымского моста или какой-то другой инфраструктуры, поверьте, все находится под пристальным контролем. Как только будет необходимость, возможность, способность и задание – все это будет сделано. И не только относительно того объекта, который вы назвали», – заявил Данилов.

Также секретарь Совбеза подчеркнул, что Украина будет стараться сорвать референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав России, в том числе пригрозив убийством людей, которые занимаются их организацией.

«Действительно, у них есть такие планы, но наша задача – поломать эти планы, чтобы этого не произошло. Если мы даже не успеем освободить те или иные территории до того времени, для нас эти процедуры, которые они, почему-то, считают референдумом, не имеют никакого отношения, потому что это сугубо колонизация, которую они проводили все последние 300-400 лет, когда захватывали чужие территории таким образом, хотели что-то себе легализовать. Для нас это не имеет никакого отношения, мы это не признаем, как не признаем все эти крымские, донецкие, луганские. Мы владеем такой информацией, знаем, кто этим вопросом занимается, для нас это не новость, с нами делятся этой информацией представители западных спецслужб, более того, работают наши разведки. Давайте поживем, посмотрим, как это будет выглядеть, и все ли доживут до этого времени, кто сегодня принимают в этом активное участие. Я имею в виду именно подготовку этих фейковых процессов».