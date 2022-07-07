Данилов признал, что СВО – это приговор «незалежной»

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Новости Украины

Сегодня идёт решающая битва, исход которой решит – быть Украине или Россия в очередной раз закроет этот проект.

Об этом в эфире принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый из 21 члена ставки верховного главнокомандующего осознаёт свою ответственность за судьбу Украины. Я не хочу преувеличивать, но сегодня решается судьба нашей страны – будем ли мы существовать ближайшие десятки-сотни лет или Россия ещё один раз будет иметь попытку закрыть проект под названием Украина. Мы не можем это допустить, потому что нам этого не простят наши потомки, наши дети, наши внуки. Они не могут жить в рабстве, как это было до определённого времени. В 1991 году мы освободились из этого рабства, нам нужно в этом вопросе поставить точку», – вещал Данилов.