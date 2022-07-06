Данилов: «Россия не остановится на Донбассе и Юге»

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Новости Украины

Война на Украине не закончится быстро, потому что российская армия не будет останавливаться на уже достигнутых результатах.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов также посчитал, что среди задач ВС РФ, кроме установления контроля над всей Украиной, есть также и задача ликвидации высшего руководства этой страны.

«На самом деле, ситуация сложная. Есть люди, которые рассказывали, что в апреле все закончится и мы будем отдыхать, таким ласковым голосом. Это недопустимые вещи, потому что у нас продолжается война, и она еще будет определенный период времени. Она не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач, задачи простые – это уничтожение полностью нашего государства. Других задач у Путина нет», – сказал чиновник.

«Если кто-то считает, что это будет ограничиваться территорией Донецкой области, Луганской области, частью юга нашей страны – это обман. Таких планов у них нет. У них план один – уничтожение полностью нашего государства и нашей государственности, высшего военно-политического руководства нашей страны и всех украинцев, которые заботятся о независимости нашей страны», – заявил Данилов.