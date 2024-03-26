Данилов с позором бежит послом в Норвегию, но обещает «уничтожить русских»

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Украинский президент Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря СНБО.

Соответствующий указ опубликовал сайт президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Украинская сторона сообщает, что Данилов отправится послом в Норвегию. Таким инсайдом поделился скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Покинувшая Украину телеведущая Диана Панченко назвала такой поступок «хитрым планом», созревшим аккурат в тот момент, когда запахло жареным.

«Как только глава ФСБ заявил, что после теракта в Москве руководство Украины является законной целью, Данилов быстро собрал вещи и сбежал послом в Норвегию. На пенсию. Сменили человека с русской фамилией Данилов на Литвиненко. На первый взгляд, украинец. Но и тот закончил академию ФСБ. Замкнутый круг», – отмечает Панченко.

Военный аналитик Алексей Суконкин отметил, что Данилов столько наговорил, чтобы загнать простого украинца на войну», что теперь самое время показать свой бандеровский патриотизм на личном примере».

«Данилову сейчас в самый раз будет пойти в ближайший районный ТЦК и заявить о своём лютом желании принять личное участие в войне против России, скажем, в качестве солдата 3-й штурмовой бригады «АЗОВ». Что, пан Данилов, слабо тебе будет свои слова в дело обратить?», – написал Суконкин.

Уехавший из Киева политтехнолог Михаил Павлив считает, что Данилов давно всем надоел, и новое назначение – это попытка усилить СНБО накануне проблем Зеленского с легитимностью.

«Для чистоты понимания – Данилов давно потерял контакт с Зеленским. Разладилось у него и с Ермаком, хотя Данилов и протеже британско-украинского олигарха Гайдука, бизнес партнера Ермака, и человека завербовавшего главу офиса Зеленского для МИ-6. Он всем надоел, и не тянул. Назначение Литвиненко это попытка усилить СНБО в преддверии дня икс для Зеленского, даты окончания его полномочий. В свое время, именно Литвиненко как глава Украинского института стратегических исследований в структуре СНБО был архитектором превращения совета в карательный орган политической и экономической борьбы с неугодными, в интересах Зеленского и Ермака», – объяснил Павлив.

Украинская журналистка Светлана Крюкова своим провожающим постом припомнила Данилову репрессии Совбеза Украины.

«С брезгливым равнодушием наблюдаю, как по одному десакрализируются участники всеукраинского преступления под названием санкции СНБО против украинцев, исками которых завален Верховный Суд. Ткаченко, Наумов, Данилов и целый перечень ноу-неймов-вымогателей, которые посягнули на чужой бизнес и деньги и которые рано или поздно теряют свою власть и превращаются в ноль на палке. Хорошая наука для тех, кто еще при власти», – злорадствует Крюкова.

Политолог Семён Уралов указал, что СНБО давно превратился в имитирующий власть орган, производящий лишь «дерзкие информповоды».

«Данилов отыгрывал «Тони Сопрано», чья задача хамить России и запугивать внутренних врагов. Коверкать фамилии китайских коммунистов у Данилова в контракте не было. Но это, скорее, формальный повод для увольнения. На деле Зеленский не терпит рядом никого, с кем приходится делить политическую славу. Ну и плюс истерика в схроне и поиск виноватых», – написал Уралов.

«Луганского бандоса Данилова можно поздравить – технично спрыгнул с «Биореактора» (тм)», – добавил политолог.

Российский ученый-китаист Николай Вавилов соглашается с политологом в том моменте, что оскорбление Ли Хуэй стало последним аккордом в карьере Данилова.

Политолог Марат Баширов увидел в происходящем добрый знак.

«Данилов много нес ерунды в СМИ, и в целом это нормальная практика для Украины. Но сейчас этот словесный поток начал влиять на отношение Запада к киевскому режиму. Однако, это хороший сигнал – Зеленский чувствует угрозу себе и пытается удалить наиболее одиозных», – предположил Баширов.

Сам Алексей Данилов позже прокомментировал свою отставку в запрещённом в РФ экстремистском «Фейсбуке».

Он подчеркнул, что ему не стыдно за все «4 года 5 месяцев 24 дня» работы на своей должности. Он поблагодарил Зеленского и команду за доверие и причастие к написанию большой истории, и в конце прочих пафосных реверансов изрыгнул привычный для себя русофобский нарратив.

«Русская тварь будет уничтожена, причудливое создание завершит и сгинет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – «быть мечом во тьме; дозорным на стене; щитом, охраняющим царство людей», – написал прощальный бред Данилов.