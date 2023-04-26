Данилов: Сдача Бахмута чревата отступлением до западных границ

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Артемовск является для Украины важным стратегическим городом, отступление от которого приведет к обвалу фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому каналу «Общественное. Новости» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, могут ли украинские войска оставить город.

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«Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», – сказал чиновник.

По его словам, каждый раз на ставке верховного главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского каждый раз есть вопросы по Бахмуту и стратегии ВСУ на этом направлении.

«И каждый раз военные сообщают, что этот участок фронта нужно обязательно держать, для того чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась, чтобы мы могли подготовиться. И на сегодняшний день я благодарен всем героям, которые там находятся и обороняют наш город. Мы имеем в виду, что ворог прости физически уничтожает все сооружения, которые есть на территории этого города, и таким образом не дает возможности вести там оборону. Но тем не менее на сегодняшний день Бахмут защищаем, держим и сдавать Бахмут никто не собирается», – резюмировал Данилов.