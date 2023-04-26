Данилов: Сдача Бахмута чревата отступлением до западных границ

Игорь Шкапа.  
26.04.2023 08:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Артемовск является для Украины важным стратегическим городом, отступление от которого приведет к обвалу фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому каналу «Общественное. Новости» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, могут ли украинские войска оставить город.

Артемовск является для Украины важным стратегическим городом, отступление от которого приведет к обвалу фронта....

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«Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», – сказал чиновник.

По его словам, каждый раз на ставке верховного главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского каждый раз есть вопросы по Бахмуту и стратегии ВСУ на этом направлении.

«И каждый раз военные сообщают, что этот участок фронта нужно обязательно держать, для того чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась, чтобы мы могли подготовиться. И на сегодняшний день я благодарен всем героям, которые там находятся и обороняют наш город.

Мы имеем в виду, что ворог прости физически уничтожает все сооружения, которые есть на территории этого города, и таким образом не дает возможности вести там оборону. Но тем не менее на сегодняшний день Бахмут защищаем, держим и сдавать Бахмут никто не собирается», – резюмировал Данилов.

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