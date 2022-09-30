Данилов угрожает уничтожением российских ракет с ядерным оружием в шахтах

30.09.2022  10:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина угрожает России уничтожением ее ядерного оружия в шахтах перед пуском.

Об этом заявил в эфире львовского телеканала «НТА» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина угрожает России уничтожением ее ядерного оружия в шахтах перед пуском. Об этом заявил...

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Данилов обещает «радикальный ответ» Запада на применение тактического ядерного оружия на Украине.

«Прибегнут ли они к такому действию, зависит только от тех мыслей, которые есть в голове у Путина. Я могу сказать, что если, не дай бог, хоть одно ядерное тактическое оружие будет использовано против нашей страны, ответ мира будет мгновенным и абсолютно радикальным, я в этом более, чем уверен», – сказал чиновник.

«Когда там Путин что-то говорил, пугал, что там будет какая-то роза ветров, куда будет поворачиваться, я хочу напомнить, что она может там же и остаться, эта роза может остаться в тех городах, в которых на сегодняшний день расположено это ядерное оружие на территории Российской Федерации», – заявил Данилов.

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