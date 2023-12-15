Данилов – украинцам: Хватит вопить, Конгресс – наш!

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Украинцам нужно успокоиться и ждать, пока американские конгрессмены не вернутся с рождественских каникул, чтобы непременно проголосовать за военную помощь Киеву «в полном объёме».

Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно успокоиться. Внутри США начались внутренние политические процессы, идёт внутренняя политическая борьба. Как известно, в следующем году у них будут выборы. В том, что вопрос будет проголосован, я более чем уверен. Давайте дождёмся, не будем вопить по этому поводу, не будем делать трагедий», – вещал он.

«Вернутся с рождественских каникул депутаты, будут заниматься своей непосредственной работой. Есть внутренние вопросы на территории США. Ещё раз подчёркиваю, уверен, голосование будет обязательно – и будет в нашу пользу!», – уверяет Данилов.