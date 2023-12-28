Данилов умолчал о провале «контрнаступа», выдав за успех «уничтожение 20% российского флота»

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Украинский «контрнаступ» был якобы успешным в Черном море, хоть на земле его просчитать не удалось.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов не смог ответить на вопрос, как он оценивает само контрнаступление, сведя его итоги к показательным ударам по кораблям Черноморского флота России. Также он умолчал о том, какой ущерб нанесён украинской морской гражданской и военно-морской инфраструктуре.

«Если кто-то считает, что на войне вы можете все просчитать, как на каком-то предприятии, имейте в виду, что тут очень много разных факторов в процессе тех или иных действий происходят, которые влияют на те или иные процессы. Конечно, мы бы хотели иметь намного лучшую ситуацию, что касается территориальной ситуации по освобождению нашей территории, но имейте в виду, что параллельно с этим процессом происходили очень большие и важные события на Черном море. Что касается ситуации, связанной с Черным морем, 20% уже нет флота Российской Федерации. Причем, это не какие-то шаланды, которые на 5-10-20-30 человек. Это огромные суда, огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13-го апреля 22-го года флагман Черноморского флота «Москву». То, что произошло сегодня ночью – яркое подтверждение того, что наши военные имеют понимание вопроса Крыма – для нас он является крайне важным, как и все остальные наши территории», – трепался Данилов.