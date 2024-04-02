Данилов в Молдове активирует резидентуру и устроит дестабилизацию Приднестровья – прогноз

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 12:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Спецслужбы, Украина


После назначения на должность посла Украины в Молдове бывший секретарь Совбеза Алексей Данилов займется дестабилизацией в Приднестровье и Гагаузии. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский политолог, участник войны в Приднестровье и экс-кандидат в президенты ПМР Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соина, вслед за назначением Данилова стоит ждать активизации украинской резидентуры в Молдове.


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«В Приднестровье размещен контингент российский, там российские склады с боеприпасами, там российские миротворцы и там 250 тысяч граждан России. Представляете себе, какая образовалась сложная ситуация? И эта ситуация в любой момент может превратиться в пороховую бочку – для этого туда Данилов и едет, чтобы эта бочка окончательно оформилась и взорвалась. Человек – беспринципный, жестокий, полностью преданный своим западным хозяевам, ему человеческие жизни вообще не указ, это не ценность для него», – сказал эксперт.

«Поэтому с его назначением на должность посла можно прогнозировать активизацию резидентуры украинской, активизацию взаимодействия между спецслужбами Украины, Молдовы и вместе со всеми спецслужбами Запада для того, чтобы нейтрализовать Гагаузию, Приднестровье и предстоящей осенью привести к победе Майю Санду, и опять же, провести референдум о вхождении Молдовы в Евросоюз», – заявил Соин.

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