Данилов в ярости: В ООН отмечают Международный день русского языка

Вместо того, чтобы солидаризироваться с Киевом и чествовать очередной день войны на Украине, в ООН сегодня отмечают годовщину дня русского языка.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы это цинично ни звучало, именно сегодня эта организация утвердила в 2010 году так называемый Международный день русского языка, и сегодня он отмечается в мире. Более того, они на своих ресурсах с утра начали распространять, что сегодня не 460-й с лишним день войны, которую начала РФ, а Международный день русского языка… уровень цинизма, конечно, зашкаливает в таких институциях, как ООН», – вещал он.

«Именно они должны брать на себя всю ответственность за то, что происходит в мире, там, в Уставе ООН, всё прописано, но, к большому сожалению, так случилось, что там страна, которая является страной-террористом, является непосредственно членом институции, которая принимает те или иные решения и имеет право вето. Это абсурд, это когда убийцы имеют право точно так же рассказывать себе, что мы ни к чему непричастны. Это просто театр абсурда, который, в конце концов, в мире должен закончиться, потому что это может далеко зайти», – бесился Данилов.