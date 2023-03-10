Данилов встревожен: На Украине все больше сторонников мира с Россией

Анатолий Лапин.  
10.03.2023 08:56
  (Мск) , Киев
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На Украине все больше и больше тех, кто хотел бы, чтобы начались мирные переговоры с Россией.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Данилова, к увеличению сторонников мира приводят ракетные удары по Украине, наподобие тех, что произошли вчера.

«То, что они сейчас сделали массированный обстрел, – это один из элементов сеяния определенных процессов на территории нашей страны. Это как раз и идет склонение к переговорам.

В последнее время, особенно на прошлой неделе, я слушал одного деятеля из Львовской области. Он говорит, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться – имейте в виду, что таких становится все больше, больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди, даже с Западной Украины, начинают о таких вещах говорить», – заявил Данилов.

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