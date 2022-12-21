Данилов заявил о решающих месяцах «многовековой войны с Россией»

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Украина находится на решающей стадии вооруженного противостояния с Россией.

Об этом в эфире блога «Голос Америки» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, конфликт будет разрешен в ближайшие два-три месяца.

«Не совсем корректно считать, что десятый месяц войны – война нашего народа за независимость с Российской Федерацией, с русскими ведется годы и столетия. Есть восемь лет горячей, современной войны, которая началась в феврале 14-го года, а 24 февраля началась именно активная фаза этой войны, полномасштабная. Так будет более корректно», – сказал секретарь СНБО.

«Мы готовимся очень активно, ближайшие месяц-два-три могут быть решающими потому, что сейчас Российская Федерация, с учетом того, что не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти, чтобы как можно меньше было нанесено для своей страны последствий, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон», – заявил Данилов.