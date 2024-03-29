Данилова отправляют в не похожую на Норвегию страну – спровоцировать кровавую войну

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Скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначен послом Украины в Молдове. На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ об увольнении посла в Молдове Марко Шевченко. Причины решения не указаны.

Шевченко занимал эту должность с 2020 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Считается, что Данилов был уволен с предыдущей должности за матерное искажение фамилии китайского посланника Ли Хуэя.

В Молдове уже принялись шутить о том, как новоназначенный дипломат переиначит фамилии президента страны Майи Санду, министра иностранных дел Михая Попшоя и лидера оппозиции Игоря Додона.

Украинский политолог Кость Бондаренко припомнил старый советский анекдот о том, как проштрафившегося сотрудника КГБ послали в Париж, залегендировав его геем и клошаром.

Но нашлись и те, кто припомнил ястребиные заявления Данилова по поводу Приднестровья. В декабре 2022 года он предсказывал, что Молдова возобновит войну с ПМР чтобы «отстоять свою независимость».

В феврале 2023 года он утверждал, что Россия планирует произвести переворот в Молдове и уже «отправила в Турцию чеченских спасателей», хотя американские дипломаты были убеждены в отсутствии военной угрозы для Молдовы и Румынии со стороны РФ.

Тревожные сигналы последовали уже сегодня. МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева. Его подозревают в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

«Как-то напрягает назначение Алексея Данилова послом в Молдове. Наше правительство-то чухнет отсюда, а нам некуда», – написала в своем тг-канале молдавская журналистка Елена Пахомова.

Экс-глава МГБ ДНР полковник ФСБ Андрей Пинчук считает, что Зеленский назначил Данилова, чтобы развязать войну.

«Стратегическая задача перед ним со стороны Зеленского – разморозить Приднестровский конфликт… обеспечение молдавской поддержки работы ф-16, транзит зерна», – написал Пинчук.

В любом случае главным послом в Кишиневе всегда был посланник США. Сегодня молдавское правительство продало американскому представительству земельный участок в 5,2 га на месте бывшего Республиканского стадиона за 15 млн евро.

«Хороший дисконт. Чтоб они газ так дёшево покупали, как землю иностранцам продают», – прокомментировал сделку молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.

Завершая подборку молдавских дипломатических новостей, стоит сообщить, что сегодня в МИД России был вызван Чрезвычайный и полномочный посол Молдовы в РФ Лилиан Дарий. Ему заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить «persona non grata» сотрудника посольства России в Кишинёве, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для Европы, которая пройдёт в Кишинёве 14-17 мая. В качестве ответной меры российская сторона объявляет «persona non grata» молдавского дипломата.