Данилову пригрезился «ненастоящий Путин» в зоне СВО

Анатолий Лапин.  
20.04.2023 08:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


На Украине не верят в подлинность президента России Владимира Путина, посетившего недавно зону СВО.

По мнению секретаря Совбеза Алексея Данилова, в новых российских регионах побывал «дублер» президента РФ.

На Украине не верят в подлинность президента России Владимира Путина, посетившего недавно зону СВО....

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Об этом Данилов заявил в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакой Путин там не был – это подлинно известная вещь. Для того, чтобы вы пообщались с настоящим Путиным, вы должны для начала как минимум 10-14 дней провести на карантине. Мы видим все эти встречи – если это встреча с какими-то иностранными представителями, то дистанция на встрече как минимум 18 метров, чтобы, не дай бог, чего-то не произошло с этим террористом №1 в мире», – сказал чиновник.

«Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, который не один. Он – человек перепуга и думать, что он может приехать таким образом просто невозможно», – заявил Данилов.

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