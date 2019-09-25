25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Политика, Спецслужбы, Украина
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Данилюк обсудил с британским генералом опыт Украины в борьбе с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с советником по стратегическим вопросам оборонной реформы от Великобритании генералом Гордоном Мессенджером, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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“Во время встречи речь шла о поддержке со стороны Великобритании реформ в секторе обороны и безопасности Украины, а также о новой стратегии национальной безопасности. А. Данилюк и Г. Мессенджер обсудили ситуацию на Востоке нашей страны. В этом контексте Г. Мессенджер высказал мнение о важности опыта Украины в борьбе с гибридной российской агрессией”, – говорится в сообщении.

Также, как отмечается, стороны во время встречи обменялись опытом в вопросе методологии определения рисков национальной безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об обороне Украины.

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