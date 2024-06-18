Дания и Британия готовятся к охоте на российский теневой флот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как пишет Reuters, Дания ищет способ ограничить или вообще запретить проход через свои проливы теневому флоту танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен. По мнению политика, этот флот представлен в основном старыми судами, что якобы представляет опасность для окружающей среды.

Дания собрала группу стран-союзниц, с которой она обсуждает указанную проблему и способы ее решения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Участники переговоров опираются на широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой, и по этой причине требует международных решений», – говорится в публикации.

Расмуссен подчеркнул, что любые применяемые меры должны быть юридически обоснованными с точки зрения международного права, а также быть реализуемыми на практике.

По оценкам агентства, Россия отправляет через датские проливы около трети своего морского экспорта нефти. Ужесточение условий может существенно ударить по российским возможностями экспортировать углеводороды, однако одновременно и привести к росту цен на нефть.

Призывы «выслеживать и блокировать танкеры российского «теневого флота» раздаются и из Лондона. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал устроить «охоту» на танкеры, с помощью которых Россия нелегально экспортирует свои энергоресурсы.

«Нам предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру. Каждый раз, когда эти танкеры будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут заблокированы», — сказал Кэмерон в интервью итальянской Corriere della Sera.

По мнению британского министра, союзникам Украины необходимо продемонстрировать Путину «бессмысленность его действий».

«Мы покажем, что мы полностью поддерживаем Украину: будем охотиться за деньгами, за нефтью, остановим газ, корабли, — все, что позволяет работать российской военной машине», – угрожает Кэмерон.

Он также заявил о необходимости включать в санкционные списки компании из других стран, которые поставляют России товары двойного назначения. В их числе Кэмерон назвал Китай, Турцию, Кыргызстан и Израиль.

13 июня Великобритания впервые ввела санкции против танкеров, участвующих в экспорте нефти и нефтепродуктов из России, а также компании «Ингосстрах», которая стала одним из ведущих страховщиков судов теневого флота. Помимо этого под ограничительные меры попали корабли, доставлявшие в Россию боеприпасы из Северной Кореи.