Дания намерена отправить в Косово 300 заключенных-иностранцев

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Правительство Дании намерено подписать соглашение с албанским режимом Приштины об аренде тюрьмы для трех сотен своих заключенных-иностранцев.

Об этом сообщает Danmarks Radio, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как объявило министерство юстиции Дании, в Косово планируется отправить иностранцев, которые были приговорены к депортации из страны после отбытия тюремного заключения. Подобный проект стал частью договоренностей между датским правительством, несколькими оппозиционными партиями и администрацией датских тюрем. Однако две партии, поддерживающие правительство – Красно-Зеленый альянс и Социал-либеральная партия, выступили против.

Представитель Красно-зеленого альянса Роза Лунд заявила, что правительство превратило вопрос о тюрьмах в вопрос иммиграционной политики и что есть более эффективные способы решения проблемы с вместимостью заключенных. Правда, какие это меры – не сообщила.

В свою очередь Социал-либеральная партия отметила, что пенитенциарная система Косово неоднократно подвергалась критике за коррупцию, насилие среди осужденных и плохо обученный персонал.

В рамках проекта также планируется увеличить вместимость датской пенитенциарной системы на 326 мест в период с 2022 по 2025 годы.