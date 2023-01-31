Дания отдаст Украине все свои САУ «Цезарь». Зеленскому этого мало – требует танки

Анатолий Лапин.  
31.01.2023 09:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дания, Дзен, Политика, Украина


Дания поставит на Украину все свои новые артиллерийские системы «Цезарь».

Об этом во время визита в Одессу заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дания поставит на Украину все свои новые артиллерийские системы «Цезарь». Об этом во время...

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, с руководительницей Дании обговорили усиление противовоздушной и противокорабельной обороны страны.

«Я благодарю Данию за существенную помощь в усилении нашей артиллерии. В частности, благодарю за фундаментальное решение по поставке гаубиц «Цезарь», благодарю лично госпожу премьер-министра и вице-премьеру, министру обороны за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции.

Мы также обсудили возможность усиления противовоздушной и противокорабельной обороны для юга нашего государства. Ключевой вопрос при этом – скорость. Это касается Дании, это касается абсолютно всех партнеров, всех наших друзей, стратегических партнеров, которые хотят поддержать Украину», – сказал Зеленский.

 

«Мы решили отдать все 19 новых артиллерийских систем вам, мы понимаем, что вы боретесь за свободу всех европейцев. До сих пор мы предоставили финансовую помощь на сумму 852 миллиона евро. Это была подготовка к зиме – восстановление водоснабжения, энергетика, тепло. Сейчас мы увидели результаты воплощения этих проектов», – подбодрила Зеленского Фредериксен.

Обсудили и танки, которые ранее Дания пообещала поставить на Украину. Речь идет о неназванном количестве «Леопардов» немецкого производства. При этом Зеленский потребовал танки как можно быстрее.

«Мы имеем немало обсуждений по вопросам танковой коалиции. Вы знаете, что у нас немного времени, мы не имеем время на то, чтобы долго думать, нужно принимать решение. Мы хотели бы как можно больше стран привлечь к танковой коалиции, чтобы иметь успех на поле боя. Тем не менее, это очень сложный вопрос, потому что иногда этот процесс зависит не от одного решения, а от нескольких решений.

Некоторые страны могут предоставить подготовку, некоторые могут предоставить боеприпасы, некоторые что-то другое. Нам нужно работать вместе, так что, действительно, мы говорили о танках, но я не хотел бы сейчас говорить в деталях по этому вопросу. Но я верю, что мы сможем иметь в ближайшем будущем, госпожа премьер-министр, тут я хотел бы подчеркнуть слова, что, все-таки, в ближайшем», – скзаал президент.

А Фредериксен ушла от прямого ответа о сроках передачи тяжелой техники на Украину.

«С начала этой войны Дания сказа, что будет поддерживать Украину, чем нужно. Мы это доказали во многих делах, что являемся настоящим другом для Украины. Конечно, танки – это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали артиллерийские системы, но танки нужны также. Большая часть нашего разговора – мы говорили на разные темы, которые сейчас важны для Украины, и в будущем также, в том числе и про танки», – заявил датский премьер.

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