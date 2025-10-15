Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дания производит для Украины модернизированные копии британской ракеты FP-5.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть мнение, в частности у Шария, что после провала контрнаступления 23 года, у украинского руководства возникла необходимость иметь собственные ракеты. И тогда Киев получил от британцев полную документацию на производство ракет FP-5. И получив документацию, украинские инженеры не только скопировали ракету, но и усилили её характеристики. А ведь это советская школа, их там не так много, но за счёт Запада нормально обеспечиваются», – сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что для производства и заправки была выбрана Дания.