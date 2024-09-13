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Появляется всё больше свидетельств применения Украиной отравляющих веществ – как своего, так и западного производства.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ продолжают в согласии и под руководством Вашингтона и Лондона систематическое применение отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками в зоне проведения СВО. Зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороны токсичных химикатов нелетального действия… Кроме того, зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которая явилась причиной гибели 15 человек. ВСУ при атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот. Российской стороной зафиксировано также случаи использования ВСУ списочных химикатов, таких как BZ, синильная кислота, хлорциан, газовый гранат американского производства с веществом CS. Такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что есть свидетельства применения ВСУ и других, в том числе более опасных химикатов. Дипломат потребовал от США объяснений, ведь некоторые из видов отравляющих веществ производят только они.

«Масштабы производства отравляющих веществ на Украине достигли таких объемов, что из-за сброса опасных химикатов с одного из предприятий в Сумской области произошло загрязнение рек Сейм и Десна, произошел массовый мор рыбы, а сейчас отравленная вода угрожает Киеву. Власти всячески скрывают этот факт, поскольку перевалить вину на Россию, как они обычно делают в данном случае, очень сложно. Советуем киевлянам быть осмотрительными в использовании водопроводной воды в ближайшее время», – резюмировал он.