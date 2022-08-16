Данные о пострадавших в Крыму. Население призывают искать диверсантов

Минобороны РФ подтвердило возгорание на территории воинской части в районе села Майское под Джанкоем. Пожаром охвачена площадка временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются», – говорится в сообщении.

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Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил данные о пострадавших:

«Пока что у нас данные о двух пострадавших, один мужчина – осколочное ранение и одного стенкой придавило. Их жизни ничего не угрожает, – сообщил Аксенов, который находится в Майском. – 5-километровая зона оцеплена, идет переселение людей, которые проживают в пятикилометровой зоне».

На данный момент продолжается детонация боеприпасов. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.

В социальных сетях комментаторы основной причиной возгорания на электроподстанции «Джанкой» и воинской части называют работу диверсионных групп. Практически никто не сомневается, что среди местных жителей есть поборники украинского национализма. Нет в этом сомнений и у генерала СВР в отставке Леонида Решетникова.

«За последние годы СБУ, ГУР МО и другие украинские спецслужбы наверняка создали в Крыму агентурные диверсионные группы, которые должны были ждать своего часа, – рассуждает он в своем телеграм-канале. – Если не создали, то дураки. Но они, конечно, не дураки.

Такие группы есть и начинают действовать. Выловить их сложно, но можно. Многое зависит не только от профессионализма ФСБ и других силовых ведомств, но и от мобилизационного уровня граждан, их внимательности и бдительности. Должно быть четкое понимание, что Крым пока еще прифронтовая зона, в которой бродят и специально внедренные, и просто недобитые сторонники киевского нацистского режима».