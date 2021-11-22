Дарэк Цыхоль: «Польша начала войну с Белоруссией, а выигрывает Лукашенко»

22.11.2021  12:43 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Польша


Польша умудрилась испортить отношения с рядом стран, по сути открыв «тридцать фронтов».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил главный редактор польской газеты «Факты после мифов» Дарэк Цыхоль.

Польша умудрилась испортить отношения с рядом стран, по сути открыв «тридцать фронтов». Об этом,...

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Он утверждает, что польской внешней политики не существует.

«Политика – это комплекс запланированных действий, а где они? Мы просто хулиганы. У нас как минимум тридцать фронтов борьбы! О России не говорим. В нашей доктрине прямо заявлено, что главный враг – Россия. С Белоруссией кончено. Литовцев мы никогда не любили и до сих пор хотим их земли. С Украиной подчеркнутая холодность. Украинцы поняли, что мы на самом деле мечтаем управлять их страной», – сказал Цыхоль.

Он также рассказал, что Варшавы плохие отношения Прагой, поскольку у чехов на границе испортилась питьевая вода из-за польской добычи угля, и напомнил о кризисе в отношениях с Брюсселем.

При этом польские власти планируют усиливать свою армию.

«Ярослав Качиньский на недавней пресс-конференции заявил, что польская армия увеличит число военнослужащих до 300 тысяч человек. Я думал: все рассмеются. Тишина в зале. Одна журналистка спросила: сколько это будет стоить? Ответ был: я вижу, вы стараетесь защитить интересы наших врагов. Я испугался: они с ума сошли!», – сказал журналист.

Также у него поинтересовались, чем Варшаве не угодил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который играл в многовекторность.

«Мы начали эту войну с Белоруссией, а выигрывает ее Лукашенко. Он достиг своей цели. Он показал миру, как поляки любят свою демократию и своего Бога. Мир увидел совсем другую Польшу. Когда в 1980-е в Польше ввели военное положение, сотни тысяч беженцев поехали на Запад. Целый мир нам помогал. А теперь мы даже не ведем переговоров с Лукашенко. И Россия не может стать посредником, потому что между Польшей и Россией отношений просто нет. Никаких», – резюмировал Цыхоль.

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