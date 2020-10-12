«Даркнет» не спасет, найдем каждого» – МВД России
В России резко увеличилось количество киберпреступлений.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.
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По его словам, на рост киберпреступлений не в последнюю очередь последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности перенос деятельности многих сфер в интернет-пространство.
«По мнению наших специалистов, именно нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Причем это касается не только России», – сказал Лебедлев.
Он сообщил, что число киберпреступлений, совершенных с использованием сети Интернет, возросло на 82%, средств мобильной связи – более чем в два раза, с использованием пластиковых карт – почти в шесть раз.
Замминистра рассказал, что МВД реагирует на ситуацию, наращивая свои технические возможности и создавая специализированные подразделения, а также добавил, что сотни такого рода дел находятся в стадии расследования или уже доведены до судов.
Также чиновник говорит, что для следственных органов доступен так называемый «Даркнет», представляющий собой скрытую сеть интернет-соединений.
«Соответствующие возможности у нас имеются, поэтому лица, использующие «Даркнет» и криптовалюты для сокрытия преступной деятельности, не могут быть уверены в своей анонимности и безопасности. Следственные органы МВД России, в частности, наработали достаточно обширную положительную практику противодействия наркопреступности.
По ряду возбужденных уголовных дел в качестве обвиняемых привлечены реальные хозяева и администраторы размещенных в «Даркнете» интернет-магазинов, из незаконного оборота изъяты тонны наркотических средств, произведенных подпольными лабораториями», – сказал Лебедев.
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