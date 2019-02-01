Дармоеды из фейковой «прокуратуры АРК» раздувают «дело о 23 «заробитчанах»

01.02.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

В последний день января на белый свет из подворотни высунуло своё мурло «прокуратура АРК», долгое время не подававшая признаков жизни.

Поводом для выхода из анабиоза «прокуроров без Крыма» стало их совместное обращение с провокаторами-общественниками из «Регионального центра прав человека» в Международный уголовный суд (МУС) с передачей «новой порции доказательств преступлений РФ против граждан Украины».

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«Новые доказательства» касались дела годичной давности «о депортации и незаконном лишении свободы украинских граждан, в частности выдворение 23 граждан Украины, которые на законных основаниях прибыли и пребывали на территории Крыма», по версии «прокуратуры АРК».

Пузырясь от ярости и клокоча от возмущения представители фейковой прокуратуры обрисовали дело таким образом:

«Все 23 гражданина были признаны виновными в административном правонарушении и по решению местного оккупационного суда получили наказание в виде штрафа и принудительного административного выдворения за границы РФ. До исполнения решения о выдворении лица должны были находиться в Центре временного содержания иностранных граждан на в Краснодарском крае. Однако через временную остановку работы Керченской переправы, оккупационная власть решила ночью в кузове «камаза» вывезти задержанных граждан к КПВВ «Каланчак».

Какое вероломство со стороны клятых москалей! Вместо того, чтобы возить «заробитчан» взад-назад и держать взаперти, их просто доставили на на границу с Ненькой, не дав как следует обсосать тему украинским пропагандонам!

«Указанные действия можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. В частности этот случай нарушает статью 49 Четвертой Женевской конвенции и норму 129 обычного международного гуманитарного права, а согласно статье 7 Римского устава перемещения населения и его депортация являются отдельной разновидностью преступлений против человечности», – рванул на грудях вышиванку представитель «прокуратуры АРК» Андросов во время брифинга в помещении Украинского кризисного медиа-центра.

«Выдворение 23 граждан Украины может быть рассмотрено и в контексте статьи 8 Римского устава как незаконное перемещение или незаконное лишение свободы», – веско добавил Андросов.

Очевидно, что Андросов даёт только голые выводы фейковой прокуратуры, не касаясь сути дела – за что собственно были выставлены за Перекоп 23 гражданина Украины.

Между тем, дело «о 23-х украинских гастарбайтерах» не стоит выеденного гроша. И ломаного яйца тоже не стоит.

Суть дела вкратце.

В начале февраля 2018 года пограничное управление ФСБ России по Республике Крым вскрыло незаконную схему использования украинских «заробитчан», задействованных в реконструкции детского сада «Якорёк» в посёлке Новоозёрный. Пристальное внимание погрануправления ФСБ объясняется тем, что «Якорёк» был внесён в список объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а Новоозёрный – вторая по значимости база ЧФ в Крыму.

К реконструкции «Якорька» управлением капитального строительства администрации Евпатории была привлечена некая строительная компания с материка. Руководство компании подошло к делу крайне экономно, махнув рукой на оформление необходимых документов на украинскую рабсилу.

«Заробитчане» калымили, не имея на руках трудовых патентов и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения. Поэтому жить братьям-шумерам приходилось в цыганских условиях – в вагончиках с установленными внутри двухъярусными койками. В вагончиках шумеры спали, ели, выпивали, били вшей и даже вертели шашлыки.

Житуха а-ля «цыганский табор» продолжалась недолго. Возникшие вдруг проверяющие привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»). Кроме того, 18 человек наказали еще и по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ»).

Через две недели проверяющие из погрануправления ФСБ вновь появились на объекте и установили, что решение суда о наложении штрафа на гастарбайтеров в основном не выполняется. 23 гражданина Украины решением Евпаторийского городского суда были вновь привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ с выдворением за пределы Российской Федерации и закрытием въезда на пять лет. Вскоре последовало изгнание из рая – «заробитчан» отвезли к пункту пропуска с Украиной, откуда они разбрелись по родным хатам не солоно хлебавши.

Однако не следует думать, что пострадали одни только нелегалы. К ответственности привлечён и подрядчик: в управление МВД по Крыму направлены материалы о незаконном привлечении иностранной рабочей силы. Работодателю грозит крупный штраф в размере от 250 до 800 тыс рублей.

Не удивительно, что представители «прокуратуры АРК» умолчали о таких важных подробностях, как нарушение условий проживания «заробитчан».

По большому счёту, депортировав неприхотливых нелегалов из Крыма, российские пограничники спасли их от большой беды. Ведь любители шашлыка запросто могли угореть или вообще сгореть в строительной бытовке, где они вкушали скромные радости жизни. Можно представить, каким огромным подарком могло стать ЧП с обгоревшими трупами для украинской пропаганды. Особенно в Крыму.

А теперь вишенка на торте.

Не зря умные люди говорят людям не очень умным: «помолчи, за умного сойдёшь». Эта жизненная мудрость в полной мере относится к «прокуратуре АРК», вылезшей пообщаться с прессой и отчитаться о проделанной работе, но так и не сподобившейся отрастить хотя бы толику мозгов. Получилось – хуже некуда.

В начале статьи не зря приведены цитаты горе-прокурора Андросова, ссылающегося на Римский устав и передачу материалов в Международный уголовный суд.

Лучше бы он сообщил, сколько погонных метров туалетной бумаги выработано из всех материалов, переданных МУС, потому что Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут, и, как следствие, МУС отказывается принимать от Украины к рассмотрению любые жалобы.

С другой стороны, с 2016 года МУС принимает к рассмотрению материалы, переданные властями ДНР о преступлениях ВСУ и карательных батальонов в Донбассе.

Вот такая, понимаете ли, загогулина!

«Прокуратура АРК» подвела горестные итоги: за почти пять лет из российского Крыма было депортировано 2425 человек, половина из которых граждане Украины. Другая половина – это нелегалы, различными путями проникшие в Крым. В основном, это лица без гражданства, узбеки, приехавшие под видом крымских татар, и довольно много турецких граждан, нелегально осевших в Крыму ещё при Украине.

Интерес Украины в демонстративной защите нелегалов заключается не только в том, чтобы изображать защитницу прав человека при бандеровской морде. Прекрасно понимая, что Крыма ей больше не видать, как своих ушей, отношение к полуострову с «Крым – цэ Украина» изменилось в сторону «так не доставайся же ты никому». Превратить Крым в помойку, в проходной двор, в сточную канаву для нелегалов и люмпенов отовсюду – это могло бы смягчить горечь потери любому любителю надкусывать яблоки. Вот и приходится сотрясать воздух.