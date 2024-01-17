«Дармоеды! Маразм!» – генерал Кривонос обрушился на ГУР Украины

Акции ГУР Украины вроде рейдов в Белгородскую область или самоубийственных высадок в Крыму – простая показуха и имитация бурной деятельности.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не увидел супер-разведывательных операций, которые должен был бы проводить ГУР, я не видел пылающие заводы РФ в глубоком тылу. Эти рейды, которые непосредственно совершались в Белгородскую область или Крым – это, извините, имитация бурной деятельности. А если бы граждане Украины ещё и знали, какие деньги вкладываются в бюджет ГУРа, то вообще задали бы вопрос, где, что и как. Это государство в государстве. Это достаточно интересная организация, они хорошо надувают щёки, но в определённых моментах мы не видим результатов», – заявил Кривонос.

Он добавил, что при этом на Украине фактически нет армейской разведки.

«Кроме того, маразм ситуации заключается в том, что мы, наверное, единственная армия в мире, где в Генштабе нет своей разведывательной организации. У нас G-2 или разведывательного управления нет. Потому что за счёт тех манипуляций, когда ГУР пытается с самого начала своего формирования иметь свой отдельный бюджет и быть не подчинённым под военное руководство, привело к тому, что разведки в том понимании, какой она должна быть, нет. Разведка подчиняется Минобороны, президенту, а главнокомандующий вооружённых сил и начальник Генштаба – они без своей разведки. Этого нет ни в одной армии мира. Опять же, всё упирается в деньги, потому что тот бюджет, который существует на поддержание ГУРа, он достаточно мощный, а что может вкладывать Генштаб в разведку, когда у него нет простого своего разведывательного отделения, я уже не говорю о разведывательном управлении, этого нет», – возмущался генерал.