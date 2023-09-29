«Дать альтернативу» – украинский политик рассказал, как армия России может принудить ВСУ к сдаче  

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Страны западного блока обладают огромными запасами и ещё долго могут финансировать Украину, поэтому России для скорейшей победы надо действовать тоньше.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил вынужденный покинуть Украину журналист и политический деятель Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В западных странах есть ещё многое, их ВПК очень большой, раскидан в разных точках мира, и это тоже нужно чётко понимать. Ресурс экономический у западных стран тоже очень огромен. Поэтому я бы не стал говорить о каких-то прорывах, что фронт [ВСУ] начнёт сыпаться. Такого не будет», – сказал Василец.

Однако он считает, что Москва при грамотном подходе может убедить часть ВСУушников сложить оружие или даже перейти на сторону ВС РФ.

«Правда, у России есть одна лазейка, по которой фронт может начать быстро рушиться. Сейчас солдаты ВСУ превратились по сути в натовских наёмников и понимают, что умирают не за украинский народ, не за Украину, а умирают конкретно за США, Британию. И их это не устраивает. И у этих людей сейчас главная проблема – каким образом перейти нас сторону народа и русской армии. Потому что русская армия – это единственная сила на континенте, которая защищает интересы украинского народа. И на примере восстановления Мариуполя это можно наглядно увидеть. И если в РФ изменится подход к солдатам ВСУ, если им дадут возможность перехода вместе с натовской техникой на сторону русской армии и украинского народа, чтобы они продолжили выполнять свою присягу, то они этим шансом воспользуются. И тогда мы увидим массовый переход солдат ВСУ в ряды русской армии. И вместо массовых боёв мы будем видеть переходы, когда целые сектора фронта будут проваливаться. Потому что солдаты не горят желанием умереть за Байдена или Шольца», – добавил украинский политик.

Однако он подчеркнул, что имеет смысл разговаривать только с теми, кто находится непосредственно на передовой.

«Я знаю массу случаев, когда целые подразделения расстреливали за то, что они планировали переход на сторону русской армии. Много таких случаев. Натовские страны серьёзно к этому подготовились, читают переписки и звонки. Поэтому есть смысл разговаривать только с теми подразделениями, что на передовой. Но поскольку российское законодательство не предлагает им альтернативы, кроме тюрьмы, то мы видим ситуацию, когда любой бунт украинских подразделений заканчивается тем, что они оказываются в котле: с одной стороны в них стреляет российская армия, с другой – режим Зеленского», – резюмировал Василец.