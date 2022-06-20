Дать ответку из всех орудий – политолог об ударе ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

20.06.2022  21:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина нанесла удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза», потому что воевать с военной инфраструктурой, как правило, чревато серьёзными последствиями.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нанесла удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза», потому что воевать с военной инфраструктурой, как...

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«Удар по буровой платформе произошел либо бронекатером, либо тактической авиацией, соответственно, ни РСЗО, ни артиллерией. Сейчас происходит попытка нанести максимальный урон по гражданке, чтобы платить за это деньгами граждан РФ.

У нас есть два подхода. Первый подход – придём, поплачемся: «Вот, никто не понимает, как они бьют по гражданским объектам». Решите военный вопрос – никто вам ничего бить не будет. Никто здесь не будет оперировать морально-этической составляющей вопроса.

Вы знаете, что сейчас в Йемене происходит? Кого это волнует? Либо вы можете какую-то позицию проявить, либо не можете. Следующие объекты начнутся… гражданская инфраструктура, нефтегазовая инфраструктура, будет производиться атака», – заявил политолог.

Он добавил, что все попытки Украины воевать с военной инфраструктурой закончились провалом, а гражданские объекты изначально более уязвимы для ударов.

«Последнее время были попытки воевать именно с военной инфраструктурой, завершились не очень хорошо. Вот этот Змеиный, его бомбят, попытки происходят. Вопрос – в другом заключается. Это не очень технологически успешно, потому что те могут ответку кинуть, и все остальное. По гражданским объектам намного проще бить, они не защищены», – подчеркнул Абзалов.

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