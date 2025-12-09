Дать Украине Томагавки и закупить у неё беспилотники! – сенатор-демократ потребовал от Трампа стать ещё «мудрее» Байдена
Американские ракеты «Томагавк» ничего не изменят в конфликте Украины с Россией, но будут «полезными». Также Соединенным Штатам стоило бы покупать у Украины ее беспилотники, которые зарекомендовали себя в ударах по России.
Об этом в рамках дискуссии в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана заявил сенатор-демократ Кристофер Кунс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, что мы должны были поставить более совершенные системы раньше, во время этой войны, и посоветовать президенту Байдену, что это было срочно необходимо.
«Томагавки» сейчас не изменят ход войны, но они будут полезны и важны. Украинцы разрабатывают собственные крылатые ракеты дальнего радиуса действия – «Фламинго» с более мощной боеголовкой, но очень большого размера.
Мы можем и должны закупать у них значительное количество беспилотников мирового класса, которые модернизируются и обновляются в соответствии с самыми современными разработками в области радиоэлектронной борьбы и обороны, и это то, что нам нужно.
Украина также является очень привлекательным, долгосрочным партнером для Соединенных Штатов», – вещал Кунс.
